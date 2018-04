Soomel ees oodatust rõõmustavam kasv

Soome rahandusministeeriumi värske prognoosi järgi tõuseb aastaks 2020 elanikkonna tööga hõivatus 72,5% peale ning lähiaastail kasvab Soome majandus tempos üle 2% aastas, vahendas Yle.

Ministeeriumi värske prognoosi põhjal on tänavune majanduskasv 2,6% - veel detsembris pakuti kasvuprotsendiks 2,4. Ministeerium selgitab, et hõivatuse määr on eelmise aasta lõpus ja selle alguses tavatult kiires tempos paranenud, see on praegu 71%, kuid 2020. aastaks nähakse kasvu kuni 72,5% peale.