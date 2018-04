Kaitseminister Luik: liitlased teevad erakordseid jõupingutusi

Ainult tellijale

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on USA koos liitlastega teinud erakordseid jõupingutusi, et mitte sattuda Süürias juhuslikku relvakonflikti Venemaaga.

„Pean konflikti eskaleerumist vähetõenäoliseks,“ toonitas Luik.

Kaitseminister lisas, et Venemaa kasutatab konfliktis eelkõige infosõja vahendeid. „Levitatakse valeinformatsiooni ning protesteeritakse iga mõeldava kanali kaudu, näiteks ÜRO julgeolekunõukogus,“ rääkis Luik.

Eestile kaitseminister Süüria konfliktist ohtu ei näe. „Otseselt Balti mere regiooni see konflikt ei puuduta, meie ümbruses on praegu rahulik,“ ütles ta. „Maailm näeb, et lääneriigid on valmis tõsiselt tegutsema, kui meie ühised väärtused on ohustatud,“ lõpetas Luik.