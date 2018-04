Marko Mihkelson: rünnak Süüriale oli üsna piiratud

Ainult tellijale

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul oli USA ja liitlaste raketirünnak Süüriale piiratud ulatusega ning konflikti Venemaaga üritatakse iga hinna eest vältida.

„Esimene kiire järeldus tänahommikusest väga piiratud ulatusega raketirünnakust on see, et liitlased olid erakordselt ettevaatlikud, et kas või juhuslikult mitte sattuda otsesesse konflikti Venemaaga,“ ütles Mihkelson Äripäevale.

Eksperdi hinnangul USA poolt Süüriasse tulistatud raketid suures ulatuses arvestatavat kahju ei tekitanud. „Tegemist on pigem jõudemonstratsiooniga,“ sõnas ta. „Suuresti molid sihtmärgid ning rünnaku toimumine nii Venemaale kui Süüriale teada,“ tõdes ta.

Oodatakse Venemaa vastukäiku

Venemaa on vastusena USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa korraldatud rünnakule kutsunud erakorraliselt kokku ÜRO julgeolekunõukogu. „Eks diplomaatiline sõnasõda ning pingetekruvimine jätkub,“ arvas Mihkelson. „Venemaa kasutab retoorikat, et tegemist on agressiooniga suveräänse riigi vastu ning, et mingeid tõendeid võimalikuks keemiarünnakust Süürias pole,“ viitas ekspert sellele, et rünnaku ajend üritatakse kahtluse alla seada.

Mihkelsoni kinnitusel teab aga Venemaa, et õhus on otsene konflikt läänega ning seetõttu pole nende huvi olukorda üle „punase joone“ pingestada. „Aga oluline on vaadata, millised diplomaatilised sammud järgnevad ning kas lääneriigid suudavad luua mingi ühise strateegia,“ nentis ta.

Seda, kas pinged eskaleeruvad edasi, näitab Mihkelsoni sõnul tulevik. „Tuleb vaadata, milliseid avaldusi riigid teevad,“ sõnas ta. „Märkimisväärne on see, et Türgi nimetas rünnakuid õigustatuks,“ lisas ta.

Sellegipoolest arvas Mihkelson, et toimunud õhurünnak ei mõjuta Süüria valitsusvägede ja Bashar al-Assadi režiimi tegevust vähemalgi määral.