Majanduskasv tähendab valitsusele raskeid valikuid

Siiski ei tähenda see, et peab riigieelarves ilmtingimata midagi kärpima, ütles Kirsipuu. "Kui majandus läheb ülesmäge, siis tegelikult laekuvad maksud paremini, riigi tulud on suuremad ja teiselt poolt ei pea näiteks töötukassa nii suuri väljamakseid tegema, suures osas toimub see positsiooni paranemine iseeneslikult," märkis ta.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu sõnul tähendab selline SKP lõhe ehk vahe majanduse potentsiaali ja tegeliku käekäigu vahel, et valitsussektori eelarvepositsioon peab olema 120 miljonit eurot paremas seisus. See hõlmab nii riigieelarvet kui ka kohalikke omavalitsusi, riigi sihtasutusi ja ettevõtteid ning sotsiaalkindlustusfonde.

Opositsioonilise Reformierakonna riigikogu saadik Aivar Sõerd olukorda nii roosilistes toonides ei näinud. "Selle 120 miljoni euro leidmine on küsitav. Esiteks on räägitud investeeringute edasilükkamisest, aga mainitud on ainult Linnahalli, see ei ole rohkem kui 20 miljonit. Siis 68 miljonit eurot paranev maksulaekumine ja kolmandaks ELi vahendite ümbertõstmine," loetles Sõerd.

Sõerdi sõnul on investeeringute edasilükkamine kindlasti võimalik, aga iseasi, kas see on ka mõistlik – selle asemel võiks valitsus reformierakondlase arvates otsa vaadata valitsuse prioriteetidele nagu transpordi subsiidiumid või üürimajade ehitamine. "Mina väidan, et majanduskasvu harjal elame üle jõu ja struktuurses mõttes ja eelarvetasakaalu ei pruugi saavutada," lisas ta.

Üks osa on muidugi riskidel, mis on seotud muude maksude laekumisega. Näiteks on tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega seoses oodata füüsilise isiku tulumaksu laekumisele suurusjärgus 150 miljonit eurot väärt põntsu.

Seda peaks tasakaalustama näiteks juriidiliste isikute tulumaksu suurem laekumine – selleks langetati nn küpsete ettevõtete ehk regulaarselt dividende maksvate firmade omanikutulu maksumäära. Kas dividende aga nii palju makstakse, kui plaaniti, on praegu raske öelda.

"Ei eita, et riskid juriidiliste isikute tulumaksu laekumisel jäävad, aga esimese kolme kuu maksulaekumised on olnud head. Arvestades, et valdav osa dividende makstakse välja suvel, ei saa välistada, et seal tuleb korrektuure teha, aga praeguse seisuga selleks alust ei ole olnud," märkis rahandusministeeriumi osakonna Kirsipuu siiski. Ta lisas, et ainuüksi sotsiaalmaksu ülelaekumine on tänavu 100 miljoni euro kanti.