Poolsada Vene sõidukit saadeti piirilt tagasi

Mõnel autol on rehv nii kulunud, et augud sees.

Tänavu on kohalikud piirivalvurid Eesti ja Venemaa vahelistes piiripunktides tõkestanud poolesajal sõidukil sisenemise riiki, kuna nende tehniline seisukord jätab tõsiselt soovida, kirjutas logistikauudised.ee.

„Raskeveokitel, mis on liikluses juba oma massi tõttu suurema ohu allikaks, avastame sagedamini rehvi koorte läbivaid vigastusi,“ ütles Kagu piiripunkti juht Andrus Reimaa. „Mõnel on osaliselt või täielikult rehvi pealmine osa eraldunud või ka poldid ratastelt puudu. Rehvide vigastuste kõrval on olnud ka masinaid, millel pidurid sisuliselt ei töötagi. Rääkimata autodest, mis on läbi roostetanud või mis ei ole komplektsed.“