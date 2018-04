Saaremaal hoogustus soolamüük

Alanud särjepüügi hooaeg tõi lisanõudluse jämeda soola järele, kirjutas Saarte Hääl. Mõneski poes lõppes soolamissool otsa ja uute varude soetamiseks tuli teha lisatellimusi.

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) juhatuse esimees Kalle Koov ütles Saarte Häälele , et jäme sool on kalapüügiperioodil nende poodides minev müügiartikkel. Kõige tõsisema koormuse saab tavaliselt Nasva pood, mis peab olema valmis sadade õngemeeste soovide ja vajaduste rahuldamiseks.

STÜ ostujuht Risto Leedo tõdes, et jäme sool on Nasva poes kindlasti üks paremini minevaid kaupu ja lisas, et paar viimast nädalat on jämeda soola müük olnud tõusvas trendis.

