Täna on oodata USAst Venemaale uut sanktsioonisadu

Äripäev 16. aprill 2018, 09:57

USA rahandusminister Steve Mnuchin. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180416/NEWS/180419744/AR/0/AR-180419744.jpg

USA suursaadik ÜROs Nikki Haley teatas, et Washington kavatseb täna teha teatavaks uued Venemaa-vastased sanktsioonid, mis on seotud sellega, et Moskva toetab Süüria vägivallarežiimi.

Haley sõnul teeb järjekordsed sanktsioonid teatavaks rahandusminister Steven Mnuchin. Intervjuus telekanalile CBS rõhutas Haley, et esmajärjekorras puudutavad sanktsioonid Venemaa ettevõtteid, mis on seotud Süüria presidendi Bashar al-Assadi ja keemiarelva kasutamisega.