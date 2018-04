Hommikuprogrammis tühja laua seadus ja Eesti juutuuberid

17. aprill 2018, 16:35

Kolmapäevases saates tuleb muu hulgas juttu ootamatutest ja lähedastest nõuetest meie igapäevasele tööle seoses andmekaitsemäärusega ning samuti räägime muuhulgas ka Eesti blogijatest ja firmade koostööst nendega.

Saatekülalisteks on Äripäeva andmekaitseametnik Toomas Jõgi ning Creatly juht Brait Pilvik.

Stuudios Meelis Mandel ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Triniti eetris". Kuidas lõpetada juhatuse liikmega leping nii, et hiljem ei tekiks kohtuvaidlusi? Näpunäiteid jagavad ning vastavat kohtupraktikat kommenteerivad Triniti advokaadid Klen Laus ja Mikk Põld. Saatejuht Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Delovõje ljudi". Külaliseks luksusjahtide rentija North Dream Yacht Rent kaasomanik Nikita Fedonkin, kes veedab rohkem aega paadis kui kodus. Tööst on saanud hobi, mida ta soovib veel rohkem ja rohkem. Noortele soovitab Nikita purjetada, sest see puhastab meelt. Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00-16.00 "Fookuses". Räägime Äripäeva Akadeemia tootmisjuhtimise kooli lektor Jari Kukkoneniga koolitusest, mille nimeks „Efektiivsus igapäevajuhtimises“. Saates räägime lahti, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida. Ka tuleb juttu ühe ettevõtte kiirest võidust peale koolitusel osalemist. Saatejuht Liis Amor.