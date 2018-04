Minister lubab saarte lennuühendusele suuremat raha

Kui seni oli saarte lennuühenduste pidamiseks aastas 2,6 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see 5,53 ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot, seisab valitsuse uues riigieelarve strateegias.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on riigi eesmärk pakkuda saarte elanikele ja külalistele kaasaegset, mugavat ja kvaliteetset lennuühendust. „Nagu on elu näidanud, on lennuühendus hädavajalik alternatiiv laevaühendusele,“ ütles Simson.

Sel aastal on parvlaevaühendus Hiiumaaga mitmel korral katkenud, kuna veetase oli TS Laevade tellitud alustele jaoks liiga madal.

Uus lennuhange on ettevalmistamisel koostöös omavalitsuste, lennuameti ja maanteeametiga ning hange kuulutatakse välja eelduslikult mais. Praegu teenindab mõlemaid liine üks 19kohaline lennuk, mis väljub tavaolukorras kaks korda päevas, esimene lend on Kärdlasse ja teine Kuressaarde.

Saarte Hääl kirjutas, et Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal teenindati Transaviabaltika andmeil märtsis kokku 52 lendu. Reisijaid oli kuu jooksul kokku 1353 ja lennuki keskmine täitumuse protsent jäi 68 peale.