Soome teeninduskool avab Tallinna kolledži

Soome Haaga-Helia rakenduskõrgkool teatas, et avab 2019. aastal Tallinnas klienditeeninduse üksuse.

Uus kool võtab vastu kuni 400 tudengit ning kursused keskenduvad teenindusasutuste juhtimisele, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kool plaanib pakkuda rahvusvahelise klienditeeninduse juhtimise bakalaureusekraadi, mis on mõeldud tudengitele üle maailma. Programmi arendajad on viidanud, et ootavad tudengeid Aasiast, aga pole täpsustanud, millistest riikidest plaanivad tudengeid värvata.

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Aire Koik ütles ERRile, et ministeeriumile on teada, et see õppeasutus soovib asutada Eestis kõrgkooli, kuid vastav taotlus ei ole veel ministeeriumi jõudnud.

