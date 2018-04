Trump lükkab sanktsioonid edasi

USA president Donald Trump lükkas edasi täiendavad sanktsioonid Venemaale ja ei anna neid ilmselt enne käiku, kui Moskva saab hakkama mõne küberrünnaku või muu provokatsiooniga, teatas tema administratsiooni esindaja.

USA suursaadik ÜROs Nikki Haley ütles pühapäeval, et Washington valmistab Venemaa vastu ette uusi sanktsioone tema toetuse tõttu Bashar al-Assadi režiimile Süürias.

"Suursaadik jõudis asjade käigust ette,“ ütles Trumpi administratsiooni esindaja Reutersile anonüümselt.

Washington Posti teatel peatas Trump Venemaa vastu plaanitud majanduslikud lisasanktsioonid.

Ametniku teatel kardab Trump, et kohe pärast nädalavahetuse raketirünnakut Venemaa toetatud al-Assadi režiimile tugevdatud sanktsioonid segaksid tema läbirääkimisi president Vladimir Putiniga islami äärmuslastega võitluse, internetireeglite ja muudel teemadel.

USA on viimasel ajal võtnud Venemaa vastu kasutusele hulga meetmeid: on välja saatnud hulga diplomaate seoses mürgitamisjuhtumiga Suurbritannias ja rakendanud sanktsioonid 24 venelase vastu, kelle hulgas on ka Putini lähikondseid seoses sekkumisega USA presidendivalimistesse ja muude pahategudega.