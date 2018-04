Keskerakonna vastulöök: Pettai püüab meid süüdistades taas rikastuda

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb peab absurdseks ning erakonna mainet teadlikult kahjustavaks Paavo Pettai väiteid, et viimane on aastatel 2009-2015 jätnud esitamata 1,24 miljoni euro eest arveid.

Korb leidis, et Pettai püüab ERJKd kasutades rikastuda ning erakonnalt raha välja pressida. Ta lisas, et erakond uurib ka ise aktiivselt, mille eest ja kui palju nad on reklaamide eest maksnud ning kas selle eest on lubatud teenust saadud. "Pole saladus, et Keskerakonnal ja Paavo Pettail pole enam ammu koostööd ega sooje suhteid. Tema oskus võtta ja nõuda raha sisulise tööta on kahtlemata muljetavaldav, kuid ei ole meile enam ammu aktsepteeritav," sõnas Korb, kes tõdes, et paraku püüab Pettai taas erakonna arvelt parandada oma finantsolukorda, mis teravalt üleval.

Täna kirjutas Eesti Ekspress, et Paavo Pettai saatis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile avameelse ülestunnistuse, milles teatab, et tema firma Midfield jättis „teatud asjaoludel“ aastatel 2009–2015 Keskerakonnale arveid esitamata 1,24 miljoni euro eest.