Kevad toob tarbimislaenu võtmise kasvu

Statistika järgi sõlmitakse võrreldes talvekuudega kevadel 25% rohkem tarbimislaenu lepinguid. Väikelaenuga soetatakse peamiselt hooajalisi kaupu - murutraktoreid, -niidukeid, aiamaju, kasvuhooneid, aiamööblit ning grille, vahendas Swedbank.

"Palju on ka neid, kes võtavad kevaditi väikelaenu kodu remondiks või sisustamiseks," kommenteeris Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Triin Jalakas. "Statistika põhjal näeme, et üha enam inimesi võtab väikelaenu, et soetada spordivarustust, olgu see siis jalgratas, rulluisud või roller. Väikelaenu võetakse ka autokulude katmiseks, näiteks uute rehvide soetamiseks," lisas ta.