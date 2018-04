Teder teatas Porto Franco avamispäeva

Tallinna südamesse rajatava äri- ja vabaajakeskuse Porto Franco juhatuse liige Rauno Teder ütles kinnisvarauudised.ee korraldatud Kinnisvaraarenduse konverentsil, et keskus avatakse kahes etapis.

Porto Franco Kaubanduskeskuse renditav pind kokku 40 000 m2

Suurim kesklinna hüpermarket 6600 m2

Kohvikud ja restoranid 4350 m2

Toidu müügiala 1000 m2

Moekaubad 28 000 m2

Maa-alalune parkla 1250 autole

Bürookeskuse renditav pind ca 30 000 m2, töökohti ligi 3000 inimesele

Projekti koguinvesteering 160 miljonit eurot

"Esimese etapi avamispidu on 2019. aasta 1. aprillil ja teise etapi oma 2020. aasta 1. aprillil," avaldas ta ning täpsustas, et kaubanduskeskuse suur avamispidu tuleb samuti 2020. aastal. Kaubanduskeskuse esialgne avaldatud valmimistähtaeg oli november 2017, büroohoonetel jaanuar 2018.

Porto Franco keskuse suuremad omanikud on Arle Mölderi Novira Finance, Hillar Tederi Arricano, Lembit Lumpi Bonaares ja Heldur Meeritsa Amalfi.

Küsimuse peale, kas keskuse ehituse finantseerimiseks on Porto Francol plaanis ka börsilt lisaraha kaasata, vastas Teder, et börsile mineku plaani ei ole. "Aga, meil on osanike leping, kus saab vajadusel börsile mineku esile kutsuda," ütles Teder.

Teder tunnistas, et ehitushind tõuseb kiiresti ja keegi ei suuda ette näha kahe aasta arenguid. "Ohtlik on sõlmida fikseeritud hinnaga ehituslepingut mõlemalt, nii ehitaja kui ka tellija poolt vaadatuna," ütles Teder ning lisas, et ehitaja ei suuda kogu keskuse ehitust praegu lõpuni läbi arvutada ning näha ette kõiki tekkida võivaid probleeme.