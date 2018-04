Eesti Energial võib suurtehing käest libiseda

Eestis valmistatakse ette poole miljardi suurust ülevõtutehingut, milles on huvi osaleda ka riigifirmal Eesti Energia, kuid viimane ootab selles osalemiseks ikka veel valitsuse nõusolekut, kirjutab Postimees.

Euroopa ettevõtete ühinemis- ja ülevõtmistehinguid kajastav Mergermarket kirjutas hiljuti, et Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia müügiprotsess hakkab jõudma faasi, kus ettevõtte ostust huvitatud investorid peavad pärast esmase huvi ülesnäitamist jaanuaris esitama nüüd, aprilli keskpaigaks, siduvad pakkumised, et välja selgitada õiglane tehinguhind.

Postimeest konsulteerinud allikate sõnul on siduspakkumiste esitamise tähtaeg selle nädala reede, 20. aprill. Ühtlasi kinnitasid asjaga kursis allikad väljaandele sedagi, et Eesti Energia on vägagi huvitatud Nelja Energia omandamisest.

Mergermarket kirjutas hiljuti, et Nelja Energia üleostmisest on huvitatud kolm-neli investorit, kelle seas on vähemalt üks Londonis tegutsev investeerimisfond. Postimehe andmetel tahab tuuleenergia tootjaga tehinguni jõuda koguni viis ettevõtet, kelle hulgas on kolm strateegilist investorit ja kaks fondi.

