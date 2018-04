Eesti tööstus kulutab liiga vähe teadusele

Eesti ettevõtted ei jää innovaatilisuse poolest alla Euroopa keskmisele, kuid on teadustegevusse panustamisel tagasihoidlikud, selgus Euroopa ettevõtete innovatsiooniuuringust.

Statistikaameti 2006. aasta küsitluse andmeil oli ligi 3800 ettevõttest 47,7% innovaatilised, vahendas majandusministeerium. Ettevõtete kulutused teadusarendustegevustele on aga vaid 0,66 % SKPst, samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine on 1,32 %. Märkimisväärne on, et tööstussektori investeeringud teadusarendustegevustesse jäävad oluliselt alla Euroopa Liidu keskmisele.