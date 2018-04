Ettevõtja tühjad pihud: hea tehing, halb leping

Eversheds Sutherland Ots&Co Eesti vandeadvokaadi Anet Kaasiku sõnul sõltuvad tüüpilised vaidluskohad rahvusvaheliste tehingute lepingutes sellest, millist tüüpi lepinguga on tegemist, vahendab raamatupidaja.ee.

Ehituslepingutes on kaasiku sõnul jällegi sagedaseks küsimuseks, kas tähtaegade ületamine on vabandatav ja kas töö kvaliteet on vastav; lisaks võivad tekkida eelarve ületamise ja siduvuse küsimused.

„Kaupade ja teenuste lepingutes on klassikalised vaidluskohad kauba või teenuse vastavus lepingule ja ettenähtud tähtaegade järgimine. Samas on juriidilises plaanis ka lihtsamakoelisi vaidlusi, kus üks pool jätab oma rahalised kohustused täitmata ning vahekohtusse pöördutakse teenustasu või siis kokkulepitud kauba maksumuse sissenõudmiseks,“ nimetab ta esimeseks.

Mõni piirkond on riskantsem

Riskantsemad on Kaasiku sõnul kindlasti korruptsiooniohuga piirkonnad. Samas mängib teise lepingupoole asukohariik rolli vaid siis, kui lepinguga on kokku lepitud sealse kohtu pädevus vaidlust lahendada või kui on teada, et otsuse täitmine peab varade asukohast tingituna seal aset leidma.

„Kui on sõlmitud vahekohtukokkulepe, on oluline valida vaidluse lahendamiseks selline koht, mis tagaks sõltumatu kohtu pädevuse otsuse kehtivust hiljem kontrollida ja ka menetluse kestel vajadusel vahele astuda. Seega isegi, kui Eesti ettevõtja on nõustunud allutama vaidluse väljaspool Eestit asuvale institutsioonile, võib asukohaks valida ikkagi "Tallinn, Eesti",“ julgustab Kaasik.

