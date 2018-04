Marxi rahad on Saksamaal popid

Selgub, et Saksamaal on kõige popimad praegu 0-eurosed rahatähed.

Nimelt paiskas Tieri linn müüki 0-eurosed, mis on välja antud poliitfilosoof Karl Marxi 200. sünniaastapäevaks.

Üks 0-eurone maksab Tieri turismikeskuses 3 eurot. Esmaspäeval müüdi välja kõik 5000 trükitud 0-eurost ning linn on juba teatanud, et veel 20 000 kupüüri trükitakse juurde. Selgub, et Marxi pildiga rahatähe huvilisi on nii Austraalias, Brasiilias ja Ameerika Ühendriikides.

Teadupärast kirjutas Marx klassiühiskonnast ning kapitalismist. Tieri turismikeskuse tegevdirektor Norbert Kaethler märkis CNN-ile, et 0-eurone mängib Marxi ideede olemusega.