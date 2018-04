Läti esitab keskpankurile peatselt süüdistuse

Ainult tellijale

Läti keskpankuri Ilmars Rimševicsi korruptsiooniskandaalis loodetakse peatselt süüdistuseni jõuda, kirjutab Bloomberg.

Peaminister Maris Kucinskis ütles intervjuus, et korruptsioonivastaste büroo uurimisega on liitunud ka teised õiguskaitseorganid, et süüdistuse esitamisse ei tekiks ühtegi üleliigset viivitust. "Järgmine faas on juba süüdistuse esitamine," ütles Kucinskis.

Korruptsioonivastase büroo hinnangul peaks kaasus minema prokuröridele üle mõne kuu pärast.

Rimševics on kõiki kahtlustusi seni tõrjunud ning tema advokaat ütles, et süüdistuste esitamist juba oodatakse, et mõista, mida uurijad üldse väidavad.