Nordecon kutsub aktsionärid kokku

Nordeconi 23. mai üldkoosolekul on päevakorras dividendi kinnitamine ning aktsiakapitali vähendamine.

Koosoleku päevakorras on:

Kasumi jaotamine

Nordeconi mullune konsolideeritud puhaskasum on 1,4 miljonit eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,7 miljonit eurot. Kokku moodustab jaotuskõlblik kasum eelmise aasta lõpu seisuga 11,1 miljonit eurot.

Pakutud dividendi suurus on 0,06 eurot ja dividendile on õigus kõigil, kes on aktsia soetanud enne 5. juunit.

Aktsiakapitali vähendamine

Aktsiakapitali on kavas vähendada 0,06 euro võrra ja selleks tehakse nimetatud suuruses väljamakse aktsionäridele.

Ettepanek on vähendada Nordeconi aktsiakapitali 1,9 miljoni euro võrra, 1,82 miljonilt 1,63 miljonile eurole - see jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.