Reformierakonna toetus langes

23. aprill 2018, 08:36

Reformierakonna toetus kahanes aprilli algul 30 protsendile, järgnevad Keskerakond ning EKRE, mille toetus hakkab lähenema 20 protsendile.

Postimehe ja BNSi tellitud värskest Kantar Emori uuringust selgub, et sisevõitlusele vaatamata on kõige rohkem toetajaid Reformierakonnal, kelle toetus on märtsiga võrreldes siiski kahanenud 34 protsendilt 30-le. Emori uuringujuht Aivar Voog sõnas, et ilmselt leidub oravapartei praeguste toetajate hulgas üsna palju neid, kelle valik on juhuslik.

«Normaalne tase on Reformierakonnal 25–28 protsenti,» hindas Voog. Seega on ootuspärane, et erakonna sisevõitlus on nende toetust mõnevõrra vähendanud ning langus on peamiselt toimunud meeste ja alla 35-aastaste hulgas.