Limonaadimaks ei ole riigiabi

Magustatud jookidele kehtestatud maks ei ole riigiabi teistele suhkrut sisaldavatele toodetele, sest limonaad on lihtsalt tervisele liiga kahjulik, otsustas Euroopa Komisjon.

Komisjon langetas otsuse riigiabi osas, sest Iirimaa soovis kehtestada maksu vee- või mahlapõhistele jookidele millele on lisatud vähemalt 5 grammi suhkrut 100 grammi kohta. Igaks juhuks pöörduti aga Komisjoni poole, sest oli hirm, et tegemist on teiste suhkrurohkete toodete ebaause eelistamisega.

Komisjoni otsuse järgi võib limonaadi maksustada küll, sest erinevalt teistest suhkrusisaldusega toodetest puudub limonaadil üldse mingi toiteväärtus, selle tarbimine kipub süvenema liigtarbimiseks ning põhjustama liigkaalu.

.