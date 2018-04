Rootsi sisenõudlus surve all

Rootsi sisenõudlust räsib olukord kinnisvaraturul, kuid ülemaailmne majandusaktiivsus peaks ekspordi hoidma mitme aasta kõrgeimal tasemel, ennustab Nordea pank.

Väljavaated majanduskasvule on ebaselged ja seda kinnisvaraturu tõttu. Nordea ei usu, et eluasemehinnad enam langeksid, sest pakkumise kasv turul on aeglane. Kuid ebakindlus kinnisvaraturul kõigutab sisenõudlust ning riskid jäävad kestma ka pikemas vaates, kirjutab kommertspanga peaanalüütik Torbjörn Isaksson Nordea majandusülevaates.

Lühemas vaates jääb majanduskasvu toetama ülemaailmne nõudlus, märgib Isaksson. Eelmise aasta 2,7protsendilise majanduskasvu taustal prognoosib pank tänavu 2,5 ja tuleval aastal 1,9protsendilist kasvu.