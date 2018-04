Palgasurve paneb nõrgemad lahkuma

Töötajate vähenemine, töötute reservi ammendumine ja nõudluse kasv tähendab, et palgasurvega tuleb kas kaasa minna või tegevus lõpetada.

“Kui vaadata, kui aktiivselt vahetavad inimesed ise töökohti, kui tihti neid üle ostetakse, siis see aktiivsus jõudnud eelmise buumiaja tasemele. Ümberpaiknemine on väga aktiivne, aga inimesi on tööturul vähem ku i10 aastat tagasi, see tähendab, et tugevamad saavad edasi minna ja nõrgemad ettevõtted peavad väljuma,” kommenteeris keskpanga analüütik Rasmus Kattai toiduainetetööstuse aastakonverentsil.

Kattai sõnul võiks piiri tõmmata 5-6protsendilise palgatõusu juurde. Kuna viimastel aastatel on palgad rühkinud 7-8 protsendi tempos, siis kes selle ralliga kaasa ei jaksa minna, see ka alla jääb. Punane joon jookseb 5-6% juurest, kes sellest alla jääb, see kaotab ja kes rohkem suudab pakkuda, see jääb ellu, lisas ta.