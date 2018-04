Palgavõrdlus: kui palju söövad maksud teenitud rahast ära?

Ainult tellijale

Advokaadibüroo Sorainen uuris, kuidas erinevad sissetuleku pealt makstud maksud neljas riigis – Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Näitena kasutati palka 1000 eurot kuus enne maksude mahaarvamist.

Tööandja seisukohast maksab aga nelja riigi võrdluses 1000eurose palga pealt makse kõige vähem Läti tööandja – 528,90 eurot. Leedus on see summa 571,8 eurot, Eestis 550,8. Valgevenes maksab tööandja 486 eurot.

Tulemus näitab, et kui maksud maha võtta, siis jääb 1000 eurot teenivale inimesele Eestis kätte 787,20 eurot, Lätis 712, Leedus 740 ja Valgevenes 860 eurot.

Tabelist selgub, et suurim maksukoormus on 1000eurose brutopalga puhul Leedus (44%). Eesti maksukoormus on Balti riikidest madalaim, 41%.