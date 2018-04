Riik sekkub palgaläbirääkimistesse

Eestis on palgalõhe naiste ja meeste vahel nii suur, et teeb tervele Euroopale silmad ette. Sotsiaalministeerium otsustas sekkuda ja töötas välja kava, mis ebaõiglust vähendaks. Homses „Poliitikute töölaua“ saates annab selle kohta aru sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse poliitika juht Agnes Einman.

Einmani sõnul on Eestis võrdõiguslikkuse seadus küll olemas, ent kahjuks on probleeme selle rakendamisega. Ehk teisisõnu – tööandjad lihtsalt ei täida seda. Seetõttu on viimase Eurostati uuringu järgi Eestis palgalõhe naiste ja meeste vahel enam kui 23%, mis on Euroopa kõrgeim.