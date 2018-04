Soome imekork muudab vee viinaks

Soome leiutaja Kaj Pelamo, kes on juba loonud imekorgi, mis muudab vee gaseeritud joogiks, tuli nüüd välja pudelikorgiga, mis teeb veest alkohoolse joogi, kirjutab Iltalehti.

Pelamo eelmine leiutis, limonaadi valmistamiseks mõeldud kork EasySoda, on juba müügis Soome K-poodides, selle hind on 1,5 eurot. Nüüd on valminud korgi edasiarendus, selle nimeks on QAP ning selle abil saab valmistada alkohoolseid jooke, väidab väljaanne.