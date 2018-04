Tallinnasse oodatakse poolt miljonit kruiisituristi

Homsest algaval kruiisireiside hooajal on Tallinnasse oodata üle poole miljoni kruiisituristi.

Hooaja avab 26. aprillil Vanasadamasse saabuv Viking Sea, mille pardal on 891 reisijat. Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, kuid kokku on laeval 14 rahvuse esindajad. Laev saabub Tallinnasse Warnemündest ja suundub edasi Peterburi, teatas Tallinna Sadam.

Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on sel hooajal Tallinnasse oodata kruiisilaevasid 341 korral, tuues pealinna kokku üle 565 000 reisija. „Kruiisilaevade külastuste arvu poolest on see aasta rekordiline, reisijate arv on eelbroneeringute järgi sarnases suurusjärgus eelmise aastaga. Kas rekord tuleb, selgub juba hooaja lõpus,“ ütles ta.