Türgi saab euroliidult veel 3 miljardit põgenikeabi

Euroopa Liit eraldab järgmise kahe aasta jooksul Türgile põgenikeabiks 3 miljardit eurot, teatas liidu diplomaatiline juht Federica Mogherini.

Euroopa Liit on Türgile juba andnud 11 miljardi euro eest abi, et riik suudaks toime tulla Süüria põgenikega, ütles täna Brüsselis Süüria-teemalisel konverentsil esinenud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Mogherini.

"Me eraldame Türgile veel lisaks 3 miljardit eurot järgneva kahe aasta jooksul," ütles ta.

Tema sõnul on EL tänaseks jaganud 11 miljardit abiraha, mis on täitnud oma eesmärgi.

Täna algas Brüsselis kahepäevane konverents, kus on kõne all Süüria teema. Euroopa Liidu pealinna on kogunenud üle 85 riigist pärit esindaja ja organisatsiooni, et arutada põgenikeprobleemi ja piirkonna poliitilise kriisi lahendamist.