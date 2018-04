Danske: Baltikumi otsus pole seotud rahapesuskandaaliga

Otsus äritegevus Baltikumis lõpetada ei ole seotud Eestiga, ütles panga rahandusdirektor.

Panga finantsdirektor Jacob Aarup-Andersen väitis neljapäeval Reutersile, et otsus Baltikumis äritegevus kokku tõmmata ei ole seotud Eesti rahapesuskandaaliga.

Neljapäeva teatas Danske pank kvartalitulemuste esitlemisel, et pank lõpetab äritegevuse Baltikumis. "Soovime keskenduda Põhjamaade klientidele. Otsus tähendab, et meie ärimahud Baltikumis vähenevad, kuid muudatused toimuvad järk-järgult ja me teenindame oma kohalikke kliente veel mõnda aega ning jätkame olemasolevate kohustuste täitmist,” ütles Danske Banki International Governance and Secretariat üksuse juht Frederik Bj¸rn pressiteate vahendusel.