FI: Danske koomale tõmbamine võib mõjutada konkurentsi

Priit Pokk 26. aprill 2018, 12:12

Danske panga strateegiamuutus polnud ootamatu, kuid võib mõjutada konkurentsi, lausus Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.

"Kindlasti on Danske Banki lahkumisel kohalike klientide segmendist mõningane mõju siinse pangandusturu konkurentsikeskkonnale - kellelgi tekib võimalus kliendibaasi laiendada," sõnas Kurgpõld. "Arvestades, et Eesti turul tegutseb endiselt 8 krediidiasutust ja 7 väliskrediidiasutuse filiaali, siis on Eesti inimestel ja ettevõtetel piisav valikuvõimalus sobivaima finantsteenuse leidmiseks."