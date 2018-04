Terrassihaljastuse trendid: efektsed lahendused vähese vaevaga

Ainult tellijale

26. aprill 2018, 18:26

Viimaste aastate terrassi- ning rõduhaljastuse eelistustes võib märgata kahte suundumust – kliendid soovivad katsetada kõikvõimalikke uusi ning efektseid taimesorte, mida nad seni kasvatanud ei ole. Samas eelistatakse lahendusi, mis nõuavad omanikult võimalikult vähe hoolt ja vaeva.

Inimeste isu suvise õiteilu järele tärkab igal kevadel uue hooga, samas võib aiandusäride viimaste aastate kogemuse põhjal väita, et tasapisi on kohalik klient muutumas mugavamaks ning eelistab isekasvatamise asemel valmislahendusi. Haage aiandi perenaine Anne Lauringson nendib, et inimesed jahivad terrassihaljastuse osas kõike, mis nõuaks vähe hoolt, aga samas oleks ilus. Sama meelt on ka Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe, väites et kuigi klientide hulgast võib eristada ka üht väga toimekat seltskonda, kes soovib taimede kasvatuse osas võimalikult palju ise ära teha ning küsib selleks aiandist ohtralt nõu, siis üldtendentsina võib öelda, et Eesti klient jääb tasapisi üha laisemaks. „Kui niinimetatud Harju keskmisest rääkida, siis aina mugavamaks minnakse. Igal aastal pakume me aina rohkem täislahendusi ning aina rohkem neid tahetakse,“ rääkis Vahtramäe. Valmis komplekteeritud suured terrassipotid, kus taimed on pisikesest peale kooskasvamisega harjunud, on Kanepi aiandis tänavugi saadaval. Kliendi hooleks jääb pott rõdul või terrassil lihtsalt õigesse kohta tõsta ning peamurdmine haljastusküsimuste üle sellega piirdubki.

Mugavus on oluline

Anne Lauringson on Haage aiandis eri sortidega segupotte komplekteerinud juba aastaid ning väidab, et need on klientide seas vägagi populaarsed. Miks? „Inimene kas ei taha ise hakata istutama või viiakse selline pott kingitusteks, kui kevadõhtul kuskile külla minnakse,“ rääkis Lauringson.

Valmis komplekteeritud konteinerpottide eelis on see, et aiandi töötajad on valinud sinna taimed, mis sobivad üksteisega kokku nii välimuse kui ka kasvutingimuste poolest. Tihti sisaldab valmislahendus mõnd veidi kõrgemat taime, olgu selleks siis kanna või mõni huvitav kõrreline. Lisaks kuuluvad komplekti madalamad õis- või leht-dekoratiivsed taimed ning mõned üle poti ääre rippuvad sordid. Populaarsed on ka kirjude lehtedega nõgeselised, mis oma erivärvilises sordikülluses mõjuvad vägagi efektsetena.

Vahtramäe sõnul tuleb aianditesse iga paari aasta tagant juurde uusi huvitavaid taimi, mis on just konteinerhaljastusse mõeldud. „Kui siiani oli suund olnud hästi madalatele ja kompaktsetele valikutele ja kõrgemate taimede valik jäi väikeseks, siis nüüd on hakanud tulema ka kõrgemaid lahedaid sorte turule,“ rääkis Vahtramäe.

Püsikud koos suvelilledega

Ühe trendina, mida on viimase viie aasta vältel märgata olnud, nimetab Vahtramäe püsilillede segamist suvelillede valikusse ning seda justnimelt konteinerhaljastuses. Mõnes mõttes teeb püsikute kasutamine kliendi elu veelgi lihtsamaks, kui silmas pidada neid liike, mis tuleb talveks lihtsalt potiga keldrisse varju alla ning järgmisel kevadel taas välja tõsta, et samad taimed jälle edasi saaksid kasvada.

„Terrassidel on väga populaarseks läinud spetsiaalselt aretatud inkaliiliad, mis on hästi kuum kaup. Need kasvavad nii 50-60 sentimeetri kõrgusteks ilusateks puhmasteks ning õitsevad suvi läbi. Kui on olemas jahe kelder või jahe ruum, siis võib poti taimedega tõsta talveks varju alla ja järgmisel kevadel hakkab see uuesti kasvama,“ rääkis Lauringson. Sama menukad on Lauringsoni sõnul fuksiad, mille sordivalik on viimasel ajal läinud uskumatult rikkalikuks, samuti suurelehelised hortensiad, mis sobivad veidi varjulisemale terrassile, kus nad mõjuvad oma suurte õitepallidega väga efektselt. „Ning loomulikult kannad eri värvides – täiesti troopilised lilled,“ lisas Lauringson, „Kanna on püsik, mis vajab väga vähe hoolt. Kui inimesel on ruum, kus teda vähegi hoida talvel, siis tõstab ta lilled lihtsalt külma eest sügisel sisse ja järgmisel kevadel uuesti välja,“ rääkis Lauringson.

Uued sordid ahvatlevad proovima

Eestis on juba aastaid olnud ilmselt kõige tuntum ning populaarsem amplitaim rippuv petuunia. See on iseenesest üsna efektne ning lihtne kultuur, aga tundub Vahtramäe sõnul hakkavat kliente tasapisi ära tüütama. Alternatiiviks petuuniale soovitab Vahtramäe näiteks lihtõielisi pelargoone, mis on isepuhastuvad – see tähendab, et äraõitsenud õiejäägid kukuvad ise maha ning tuul viib need laiali. „Need on hästi vastupidavad ning annavad väga hea tulemuse, erinevalt täidisõielistest, mis lähevad meie niisketel suvedel, kui õhuniiskus on kõrge, kergesti hallitama,“ rääkis Vahtramäe.

Uue võimalusena pakub Kanepi aiand alates möödunud aastast hübriidsalvei taimi, mis on ühtaegu huvitavad ning vastupidavad. Ainus miinus on nende puhul külmakartlikkus – miinuskraadid mõjuvad neile halvasti. Uustulnukad on ka mitmed uued begooniasordid, alates lihtõielistest hübriidbegooniatest täidisõieliste mugul- ja hübriidbegooniate ristanditeni, mille hulgas on vägagi ilusaid sorte. „Nad ei ole kapriissed. Nad ei ole ehk ka päris lollikindlad, aga nad on väga tänuväärsed ja annavad väga ilusa tulemuse. Lihtsalt liigniiskust ja üleväetamist ei kannata,“ rääkis Vahtramäe.

Ridaelamute peale mõeldes on aiandites varuks mitmed kiire kasvuga ronitaimed, millega saab suve vältel katta võreseinad, võimaldades õitseva taimekardinaga eraldada eluaseme sissekäiku naaberboksi omast. Lauringson toob näiteks populaarse thunbergia, mis on tuntud ka eestikeelse nimetuse „mustasilmne susanna“ all. „Need kasvavad mitmemeetristeks ning õitsevad vastu päikest. Tavaliselt on thunbergiad olnud kõik oranžid. Tänavu on saadaval ka uus roosa thunbergia,“ rääkis Lauringson.

Lauringsoni sõnul käib Haage aiandis hulgaliselt kliente, kes ihkavad kasvatada midagi uut ning efektset, mida nad seni kasvatanud ei ole. „Purpurvanik ja harilõug on näiteks teistsugused, erilised lilled, mida meie oleme küll juba aastaid pakkunud, aga mida inimesed on hakanud alles nüüd rohkem otsima,“ rääkis Lauringson.

Terrassitaimed toidulauale

Ilutaimede kõrval on terrassil ning konteinerkastides moes kasvatada ka söödavaid taimi ning Vahtramäe sõnul tundub see trend järjest hoogustuvat. „Mingit väga äkilist muutust ei ole ma näinud, aga kergelt võib tunnetada, et konteinerköögivilja kasvatust on tulnud paari viimase aastaga juurde. Köögiviljakastid tehakse suuremad ning suvelillepottide kõrvale pannakse üks puhtalt maitsetaimede pott ka,“ rääkis Vahtramäe.

Populaarsed on hästiviljuvad madalaid kobartomatid (Bajaja, Tumbling jne), mille juurde sobivad ideaalselt kasvama erinevad basiilikud ja teised ürdid. „Maitsetaimed on üldse väga popiks saanud ja neid võib terrassil ka kokku istutada lilledega. Paljud kujundavadki terrassist miniaia. Sealt võib leida ka amplimaasikaid, kurke ronimas, erinevaid münte,“ rääkis Lauringson.

„Võib öelda, et mõlemad on populaarsed – õitsevad ilutaimed ning söödavad taimed. Ma ei ole näinud, et söödavad asjad oma populaarsust kaotaksid. See on praegu väga aktuaalne ning inimesi, kes neid enne ei ole kasvatanud, tuleb juurde,“ arvas Vahtramäe.

Lauringsoni sõnul saab terrassidel ning rõdudel kasvatada taimi väga mitmekesistes kombinatsioonides, kõik algab sellest, mida soovitakse saavutada. „Taimi võib soovitada vastavalt sellele, mis tingimused inimesel võtta on – kas tal on taimede jaoks päikeseline või varjulisem koht. Järgmine valik oleneb juba maitsest – kas ta tahab midagi rippuma või ronima või lihtsalt kasti õitsema. Või siis soovib ta konteineris söögilaua jaoks lisa kasvatada,“ rääkis Lauringson.