Rootsi tööstustootja tarneaegadega kimpus

Koos üleilmse majanduskasvuga on paljudel suurtel tööstusettevõtetel tõusva käibe kõrval tekkimas probleeme tarneahelaga, Rootsi AQ Group, millel Eestiski üle 300 töötaja, ei ole siin erand.

"Tööstussektoris on buum ja paljud AQ suurkliendid on tegemas kiiret kasvu, mis on kaasa aidanud tootja käibekasvule. Samal ajal on õnnestunud kontsernil võita ka turuosa. Uusi tuuli on Mehhikos, kus koliti suuremale tootmispinnale, meditsiinitehnoloogia äri on tõusuteel ning piirkondlikult tugevdasime positsioone ka ülevõtmistehinguga,“ viitas tegevjuht Claes Mellgren aprillis Soomes ja Eestis ostetud kahele tehasele.

Kuid lisaks ootamatule alumiiniumihinna tõusule seoses süveneva sanktsioonisõjaga USA ja Venemaa vahel kimbutab AQ kontserni raskused tarneahelas. Tootmisvõimsuste ammendumisest ja tarneahela viivitustest on tegelikult rääkinud ka Euroopa suuremad majanduskindluse indeksid terve aasta alguse, AQ Group ei ole siinkohal erand.