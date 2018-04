Eesti Energia teenis 41 miljonit eurot puhaskasumit

Riigile kuuluva Eesti Energia esimese kvartali käive kasvas aastaga 6 protsenti 229 miljoni euroni, kulumieelne ärikasum 77 miljonit eurot jäi ilma ühekordsete tehingute mõjudeta samale tasemele.

Aasta algust iseloomustas energiafirma finantsdirektori Andri Avlia sõnul elektri ja õli hinnatõus ning samuti tõusnud CO 2 heitmekvoodi hind. Elektrihind küündis 2014. aasta tasemele. "On märkimisväärne, et Eestis oli kvartali keskmine elektri turuhind odavam, kui Soomes. Põlevkiviõliga kõige sarnasema maailmaturul laialdaselt kaubeldava vedelkütuse – kütteõli – turuhind kasvas aasta võrdluses 6%,“ kirjeldas Avila.