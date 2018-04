Korea liidrid lubasid tuumavaba tulevikku

Põhja- ja Lõuna-Korea riigijuhid lubasid ajaloolisel kohtumisel töötada üheskoos tuumarelvade vaba piirkonna loomise eest poolsaarel.

Kim Jong Un on esimene Põhja-Korea riigipea, kes 1953. aastal vaherahuga lõppenud Korea sõja järel on Lõuna-Koreas käinud. Mooni ja Kimi kohtumise meeleolu on teravas kontrastis möödunud aastal toimunud Põhja-Korea raketi- ja tuumakatsetuste taustal, märgib Reuters. Moon lubas minna riigivisiidile Põhja-Koreasse veel selle aasta jooksul.

"Kaks riigipead lubasid poolsaare 80 miljoni elaniku ja kogu maailma ees, et Korea poolsaart ootab sõdadevaba tulevik ning alanud on uus rahuajastu," vahendab Reuters Kim Jong Uni ja Moon Jae-ini ühisdeklaratsiooni, milles lubati koos Hiina ja USAga veel tänavu kuulutada välja Korea sõja ametlik lõppemine.

Mõne nädala pärast on Põhja-Korea juhiga kohtumine ka USA presidendil Donald Trumpil.

Loetud arv päevi enne Korea riigipeade kohtumist teatas Põhja-Korea, et loobub edasistest tuuma- ja raketikatsetustest. Praegu on veel ebaselge, kas Põhja-Korea on ainult peatanud katsetused või on nõus ka loobuma tuumarelvadest, mida Kimi juhitud riik on pidanud oluliseks heidutusvahendiks USA võimaliku invasiooni vastu.

Põhja- ja Lõuna-Korea on ka varasemalt kahel korral teatanud rahu saabumisest, kuid kummalgi korral ei ole sellega kaasnenud ei Põhja-Korea relvastumisprogrammi tegelikku lõppemist ega suhete pikaajalisemat lõppemist.

Veel mõni kuu tagasi vahetasid Trump ja Kim omavahel solvanguid, mis pani muretsema ka Lõuna-Korea poliitilise juhtkonna. Ühendriikidel on külmast sõjast saadik Lõuna-Koreas 28 500 sõdurit.