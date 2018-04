Omniva võtab autojuhid luubi alla

28. aprill 2018, 15:15

Kütusehind on juba mõnda aega tõusutrendis ja iga autopargis kokkuhoitud kütuseliiter annab rahalise võidu. Eesti ühe suurima autopargi omanik Omniva on võtnud jälgimise alla autojuhtide sõidustiili.

Omniva transpordiosakonna juht Marten Seepter tuli ettevõttesse viis aastat tagasi, tema esimeseks ülesandeks sai vedada Omniva autopargis sõidukitele GPS-seadmete paigaldamise projekti, kirjutab Ärileht.

Alates veebruarist on ligi 690 Omniva kaubikul jälgimissüsteem, mis monitoorib kõiki autojuhi kiirendusi, pidurdusi, sõitu kurvides, mootoripöördeid ja mootori tühjalt töötamist seisu ajal.

„Nägin, et rahast, mis meil üksuses liigub, ei ole mingi küsimus 5% kokku hoida,“ räägib Seepter, kellele pakkus edasi põnevust ühe teise Eesti suure autopargi kogemus, mille haldajad väitsid, et juhtide sõidustiili jälgimisega tuli neil 20% kuludest alla.

G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütleb, et neil on autojuhtide sõidustiili monitoorimise lahendus tõepoolest kasutusel juba aastast 2014: „Eesmärk oli, et meie töötajad sõidaksid ohutumalt ja keskkonnasäästlikumalt, väheneksid avariidest tekkinud vigastused, remondikulud, tööseisakud ja samuti kütusekulu,“ selgitab Raja.