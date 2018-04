Pillesaar: avalikust sektorist on saanud arengupidur

29. aprill 2018, 10:00

Eesti suurimaks probleemiks on riigikapitalismi suurenemise trend, mis takistab liikumist Eesti-suguse väikeriigi elluijäämiseks vajaliku teadmuspõhise majanduse suunas, leiab IT-ettevõtja ja teenusmajanduse koja juht Jaan Pillesaar.

"Mina näen, et avalik sektor viimasel ajal võitleb igal võimalikul juhul ja viisil erasektoriga, kelles nähakse oma peamist konkurenti. Riigikapitalism on täpselt selle trendi tulemus - teeme ise, ärme laseme eraettevõtjatel parem midagi teha, äkki saavad veel edukaks ja tulevad meie töökohti ära võtma," kirjeldab Pillesaar tänases Postimehes trendi, mis on talle viimase ajal silma hakanud.

Pillesaare sõnul ei saagi me tegelikult Eestis enam toimivast demokraatiast rääkida, sest jõudude vahekord on läinud avaliku sektori kasuks: "Muigvel sui kehtestab valitsus "tasuta" transporte ja igasuguseid valijate enamusele mittevajalikke, kuid erakonnale vajalikke projekte," nendib ta.

Kui Eesti tõesti soovib teadmispõhist majandust, siis tuleb lõpetada teadmispõhise töö maailma mõistes ülikõrge maksustamine, näiteks võiksid Eestis töötajate netopalgad olla keskmiselt umbes 75 protsenti kõrgemad, kui ettevõtjaid ei maksustataks töökoha loomise eest tööjõumaksudega.