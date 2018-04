Lätis vastutab Rail Balticu rahakoti eest kelmuses süüdistatud mees

Ainult tellijale

Lätis sai Rail Balticu projekti eest vastutava ettevõtte Eiropas dzelzceļa līnijas finantsjuhiks Aldis Upenieks, kes käib kelmuse ja rahapesusüüdistusega läbi kriminaaluurimisloost, vahendas Läti televisiooni saade „De facto“.

Upenieks sattus kriminaaluurimise alla seoses tuuleparke haldava Winergy kohtuasjaga, millesse on segatud ka eestlasi. Läti prokuratuur on oma süüdistuses veendunud, et üks seltskond röövis Norvik Bankast laenude katte all üle 15 miljoni euro.

Läti telesaade nentis, et süüaluse staatus ei ole seganud Upenieksil liikuda riigiametites ühelt juhtivalt kohalt teisele. Jaanuaris sai temast majandusministeeriumi vanemreferent ning selles ametis töötas ta välja rendimajade ehitustoetuste programmi. Ministeeriumi esindaja sõnul olid nad teadlikud Upenieksi vastu esitatud süüdistustest, kuid “ministeeriumile on väga oluline kaasata kvalifitseeritud tööjõudu” ja Upenieks on end näidanud kui “hea kolleeg”.

Uude ametisse asumisega lõppes Upenieksi töö majandusministeeriumis ning nüüd, raudteefirma finantsosakonna juhina, on tema alluvuses neli inimest, vahendas telesaade. “Minu igasugused kommentaarid mõjutaksid praegu kohut, seepärast ma neid ei anna,” jäi Upenieks napisõnaliseks.

Uuriv telesaade jätkas: Eiropas dzelzceļa līnijast juhib mitte just puhtama renomeega Andris Linužs, kes on Upenieksi vana tuttav. Neid kahte seob riiulifirma Parmas Corporation skandaalne diil – Upenieks koos oma Norvik Banka kolleegiga andsid aastate eest Linužsi offshore-firmale 2,5 miljonit eurot laenu, et see saaks rahastada Venemaal kinnisvaraprojekti, mis kunagi ei valminud.

Linužs juhtis mõnda aega ka praegu kriminaaluurimise all tuulepargi majandajat Winergy, kuid erinevalt Upenieksist prokuratuur talle süüdistust ei esitanud.

Süüdi mõistmiseni süütu

Linužs jäi “De facto” ajakirjanikele kolme nädala jooksul intervjuuks püüdmatuks. Selgituseks ütles ta, et tema sõnu võidakse väänata nii, et see kahjustab riigi mainet rahvusvahelises kohtus, kuhu on pöördunud Norvik Banka juht Grigori Guselnikov. “Jah, see oli minu algatus,” ütles Linužs Upenieksi palkamisele kommentaariks. “Ma rääkisin kolme kandidaadiga ja pärast vestlusi kinnitati ametisse Aldis Upenieks,” jätkas ta ja lisas, et otsuse vastuvõtmisel lähtus ta süütuse presumptsioonist. “Ma ei leidnud ka riigiteenistuse seadusest mingeid juriidilisi vastuväiteid sellele, et teda ei saaks sellesse ametisse nimetada,” selgitas ta.

Kuna Eiropas dzelzceļa līnijas on Läti transpordiministeeriumi ettevõte, siis küsis telekanal kommentaari ka transpordiminister Uldis Auguliselt. „Küsige ettevõttest. Mina ei tea, milline firma on milliseid uusi töötajaid palganud,“ tõrjus Augulis. Küsimusele, kas on mõistlik palgata sellisesse kõrgesse ametisse süüdistuse saanud isik, vastas Augulis: „Mul pole vähimatki ettekujutust, kes on palgatud, kes on süüdi ja mis ametisse ta on saanud.“

Keerutavad suurt raha