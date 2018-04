LOTi streik häirib homme lennuühendust

Äripäev 30. aprill 2018, 10:13

Tallinna lennujaam https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180430/NEWS/180439986/AR/0/AR-180439986.jpg

Homme on oht, et lennufirma LOT juhtkonna ja ametiühingute töötüli tõttu jääb ära või hilineb sadu lende. Streigi tõttu on ohus lennud Varssavi ja Balti riikide pealinnade, sealhulgas ka Tallinna vahel.

Töötülist põhjustatud tõrked mõjutavad pea kõiki LOTi lende, mis väljuvad Varssavi lennujaamast, ning ilmselt saab häiritud just piirkondlik liiklus ehk lennuühendus Balti riikidega.