Eesti viinakullerid mõisteti Soomes tingimisi vangi

Helsingi ringkonnakohus jättis esmaspäeval jõusse alama astme kohtu otsuse mõista süüdi kaks viinakullerist eesti meest, kes aitasid soome vanuril viina müüa, kirjutas eile Helsingin Sanomat.

Kaks 50ndates eluaastates eesti meest said karistuseks poole aasta pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Üks süüdi mõistetutest väitis kohtus, et ei teadnud, et veab alkoholi - ta arvas, et tegemist oli Eestist toodud mahla ja ðokolaadiga.