Hommikuprogrammis uue Euroopa parimast ülikoolist ja Toyota diiselmootoriga autode müügi lõpetamisest

02. mai 2018, 16:17

07.00-10.00 „Hommikuprogramm“. Briti maineks väljaanne Times Higher Education nimetas Tartu ülikooli uue Euroopa parimaks ülikooliks. Teemat avab Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht.

Piletilevi kultuuriminutites räägib Kadi Haljand nädalavahetuse ja ka kaugema tuleviku kultuurisündmustest ning annab soovitusi. Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper räägib juba 20 päeva pärast kehtima hakkavast uuest andmekaitsemäärusest. Toyota Balticu turundusjuht Marek Maide kommenteerib uudist, et Toyota lõpetab Eestis diiselmootoriga autode müügi. Hommikuprogrammi veavad Hando Sinisalu ja Kadri Põlendik.

Homne päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Isemajandav Eesti“. Miks me välistööjõudu hüsteeriliselt suhtume? Neljapäevases saates „Isemajandav Eesti“ otsitakse vastuseid küsimusele, miks Eesti pole tahtnud „Welcome to Estoniat“ omaks võtta välistööjõu puhul ja mida siin muuta annaks. Saates vaetakse, millised on ohud ja hirmud seoses välistööjõuga. Miks kardetakse „rootsistuda“, kuid kuidas rakendada iga aju/töökäte paari? Kas me oleme piisavalt tolerantsed? Kuidas lasta lahti haavadest, mis tulenevad okupatsiooniajast. Kas oskame vaadata kaugemale kui „meie“ ja „ teie“. Saate külalised on tööandjate keskliidu peadirektor Toomas Tamsar ning Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Eetris on ehitusuudised“. Kui kiire on hinnatõus? Saates räägivad ehitusettevõtete Hausers Grupp ning Mitt & Perlebach juhatuse liikmed Tomy Saaron ja Kristjan Mitt üles rühkivatest ehitushindadest. Räägime, milline komponent ehitushinna juures on kõige kriitilisemas seisus, kuidas muutuvas olukorras võimalikult täpselt eelarvestada ning milline on seis paljuräägitud tööjõukriisiga. Jutuks tulevad ka 2020. aastal rakenduvad energiatõhususnõuded. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 „Innovatsiooniminutid“. Uhiuus saatesari keskendub uuenduslikkusele – uutele asjadele ja värskele mõtlemisele. Esimeses saates on külaliseks Eesti Energia uute teenuste juht Andrus Alas, kellega räägime päikesest ja energiast. Täpsemalt sellest, et Eesti suurim elektritootja ehitab nüüd klientidele päikeseelektrijaamu. Saatejuhtide üllatuseks selgus aga eetris, et Eestis on paljudele elektriklientidele mitmed teenused lausa kohustuslikud, näiteks käiduteenus, elektrisüsteemide audit jne. Saadet juhivad uuendusportaali Innovatiiv.ee toimetajad Villy Paimets ja Kirke Klemmer.