Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid panid tööle vahekohtu

Äripäev 02. mai 2018, 12:33

Täna alustab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures tööd vahekohus, kuhu saavad pöörduda kõik, kelle sooviks on lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt. Vahekohtu menetlus on kiire, menetlustähtaeg on kuni kolm kuud, teatas koda.