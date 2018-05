„Elon Muskil on aeg suureks kasvada“

Ainult tellijale

Nii reageerisid analüütikud ja investorid kolmapäeval avaldatud Tesla kasumi langusele ja käibe kasvule ning ettevõtte juhi kommentaaridele selle kohta.

„Mind frustreeris Eloni suhtumine väga, ta peaks suureks kasvama ning säravate asjade vaatamise asemel oma ettevõtte tagasi õigele rajale juhtima,“ ütles Kelley Blue Booki juhtivanalüütik Rebecca Lindland pärast Elon Muski kommentaare ning avaldatud tulemusi CNBC-le. „Ma loodan, et Tesla investorid oskavad ujuda, sest Musk juhtis nad rasketele küsimustele vastates otse vette,“ sekundeeris talle AutoPacificu analüütik Dave Sullivan.

Täpsemalt nimetas Musk analüütikute küsimusi kuivadeks ja igavateks ning rääkis, et volatiilsust kartvad investorid ei peaks Tesla aktsiasse investeerima. „Küsimused on niivõrd igavad, et need tapavad mu,“ vastas Musk Model 3 tootmist ning Tesla kulutusi puudutavatele küsimustele, mille eesmärk oli kompida Tesla usaldusväärsust ning potentsiaalset kasumlikkust tulevikus.

Varjutas ootust ületava majandustulemuse

Muski suhtumine ei meeldinud ka investoritele, sest pärast tema sõnavõttu vajus aktsia rohkem kui 5protsendilisse miinusesse, taastudes õhtu lõpuks 4,55protsendilise languseni. Kokkuvõttes kaotas Tesla turul ühe õhtuga 2 miljardit dollarit oma turuväärtusest.