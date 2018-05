Euroopa Liit jätab demokraatiast kaugenevad riigid rahata

Euroopa Liit plaanib fondidest antavaid rahasid hakata siduma liikmesriigi poliitilise tervisega.

Euroopa Liit on teada andnud, et tulevikus hakatakse süvendatumalt analüüsima, kas toetusi saavatel riikidel on demokraatiaga kõik korras. Nii jälgitakse, kas riigis on sõltumatu kohtuvõim, toetuste andmine peatatakse või toetusi vähendatakse juhtudel, kui riigivõimud pole nõus kaasa aitama korruptsiooni väljajuurimises ning takistavad vaba meedia tegevust.

Euroopa Komisjon ütles, et praegu pole paika pandud kindlat raamistikku, mille põhjal analüüsida, kas riigid kasutavad maksumaksja raha õiguspäraselt. “Ainult sõltumatu kohtuvõim aitab garanteerida, et maksumaksja raha on kaitstud,” teatas Komisjon.

Euroopa Liidu otsus siduda toetused demokraatia tasemega võivad eriti valusalt lüüa just Ungarit ja Poolat, kes on Euroopa Liidus ka ühed suuremad toetuste saajad. Mõlemas riigis on demokraatlik süsteem juba pikemat aega olnud küsimärgi all, kuivõrd vastuvõetud seadused piiravad sõltumatut kohtuvõimu ning meedia vaba tegutsemist.