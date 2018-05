Hansson hoiatas majanduskasvu aeglustumise eest

Eesti Panga president Ardo Hansson esitles tänasel riigikogu istungil keskpanga aastaaruannet 2017. aasta kohta ja tõi ühtlasi välja Eesti majanduse riskid.

Hansson tõi ülevaates välja, et euroala majandusareng oli oodatust parem. Majanduskasv oli möödunud aastal umbes 2,5 protsenti. Seda toetasid paranenud välisnõudlus ja kindlustunne euroalal. Majanduskasv oli laiapõhjaline ja seda kõigis 19 liikmesriigis.

Eesti Pank on oma uuringute põhjal järeldanud, et praegune olukord on siiski ajutine ja lähiaastatel majanduskasv pigem aeglustub. Süvenev tööjõupuudus, jõuline palgakasv ja tarbijahindade tõus näitavad, et Eesti majanduskasvu veab peamiselt nõudluse ja mitte tootlikkuse kasv.

Hansson ütles, et Eestis tegutsevad pangad on tugevad ning riskid väiksed, kuid siiski võib olla ohuks Põhjamaade kinnisvarahindade võimalik järsk langus, kuna meie pangad on Põhjamaade pangad. Teine võimalik risk on tema sõnul kasvava kindlustunde ja palkade ning madalate intressimäärade loodud soodne pinnas kinnisvaramulliks. Kolmanda riskina nimetas ta suurt nõudlust kinnisvaraturul, mis võib koondada tööjõu ja kapitali ajutiselt paariks aastaks ehitussektorisse.

Hansson kinnitas, et Eesti Pank jälgib olukorda ja on valmis karmistama riske maandavaid meetmeid, kui seda on tarvis.