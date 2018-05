Hommikuprogrammis: mis kasu on uuest poliitjõust ja mida võib oodata uutelt ministritelt?

03. mai 2018, 17:00

Kuidas soovib uus poliitjõud Eesti 200 muuta Eesti ärikeskkonda ning kas on plaan osaleda ka järgmisel kevadel toimuvatel riigikogu valimistel?

Sel teemal räägib reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis uue poliitilise liikumise üks käivitajatest, LHV Panga juhatuse liige Indrek Nuume. Lisaks kommenteerib uue poliitilise jõu võimalusi Äripäeva arvamustoimetuse juht Vilja Kiisler. Kolmas hommikuprogrammi külaline on uus tervise- ja tööminister Riina Sikkut, keda intervjueerib Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu. Börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe teeb kokkuvõtte investor Toomase aprillikuu tulemusest. Saadet veavad Aivar Hundimägi ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Kuum tool“. Janek Mäggi. Veel enne kui kukk kolm korda kireda jõudis, oli Janek Mäggist riigihalduse minister saanud – ei aidanud feministide kisakoor ega huvide konfliktile osutamine. President pragas Mäggi läbi, Mäggi lubas ilusti käituda – ja nüüd ta ongi ametis! Aga mida ta seal tegema hakkab, pole veel mitte keegi huvi tundnud. Äripäev tunneb huvi. Tundke teie ka. Kõik Mäggi vanad patud tuletame ka muidugi meelde. Saatejuht on Vilja Kiisler.

13.00-14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Vaatame tagasi esimesele kvartalile Eesti kinnisvaraturul. Selgub, et üllatusi tõid nii pakkumiste hulk, tehingute arv kui ka hindade muutus. Oma mõju hakkab avaldama ka aina kerkiv ehitushind. Samuti vaatame, millised arengud toimuvad Tallinna lähivaldades. Oma atraktiivsust pole need piirkonnad kaotanud. Külas on Uus Maa Property Advisorsi partner Ardi Roosimaa, Uus Maa analüütik Igor Habal ja Harjumaa piirkonna maakler Piret Pall. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 „Kullafond“. Kuidas peaks ettevõtja käituma, kui keeruline majanduslik olukord on teinud üüri tasumisest väga suure kulu. Võtmesõna on igal juhul üks – üürileping. Ja loomulikult kõik, mis sinna kirja läheb. Mis on need aspektid, millele tuleks eriti hoolikalt tähelepanu pöörata, seda saab teada kullafondi kuuluvast saatest "Triniti eetris". Kasulikke soovitusi jagavad ja elulisi näiteid toovad advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Erki Vabamets ning EfTEN Capitali jurist Maie Talts. Saadet juhib Kadri Põlendik.

Laupäeval eetris:

10.00-12.00 „Äripäeva persoon“: Hardo Pajula. Konservatiivse maailmavaate eest seisva Edmund Burke’i seltsi rahaasjad esimest korda avalikkuse ees. Miks üldse konservatiivne ilmavaade kaitset vajab? Kes selle levitamise eest maksab? Ja mis mees üldse on see Hardo Pajula, kes kord ilmarahva ees tantsimisest tüdines, aga nüüd ometi taas tantsib? Miks ei saanud Pajulast ettevõtjat? Missuguseid jumalaid ta usub, missugustest meestest ja naistest ta lugu peab? Missugune isa on ta olnud oma lastele ja missugune mees naistele? Kuidas on tal lood joomise, spordi ja isikliku õnnega? Saatejuht Vilja Kiisler.