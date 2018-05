Ligi ja Nestor: riik hoidku rumalate otsustega ettevõtetest eemale

Ainult tellijale

Jürgen Ligi ja Mihkel Nestor leidsid ühisel arutelul, et riigi kõige olulisem roll rahanduspoliitikas on rumalate otsuste vältimine.

SEB Eesti majandusanalüütik Mihkel Nestor tõdes KPMG aastakonverentsil toimunud arutelul, et ttevõtete probleemide lahendamiseks läbi majanduspoliitika häid lahendusi ei ole. Tema sõnul on omaette küsimus, kas peakski olema riigi ülesanne jõuliselt sekkuda sellesse, kuidas ettevõtted arenevad ja majandusele lisandväärtust toovad. „Ma arvan, et oluline asi on ka rumalate otsuste vältimine. Mul on siiralt hea meel, et sotsiaalmaksu debatt selle üle, kas me peaksime kuidagi kõrgepalgalistele sotsiaalmaksu alandama ja kas me peaksime üldse kuidagi palku vähem maksustama, suri loomulikku surma. Kui me räägime täna sellest olukorrast, et meil on pidevalt inimesi puudu, kahtlen, et on mõistlik seda sisendit odavamaks muuta,“ sõnas ta debatil.

Reformierakonna aseesimees ja kunagine rahandusminister Jürgen Ligi vastas sellele et ka tema on õnnelik, et see jutt ära kadus, sest see on tema sõnul niivõrd provotseeriv niðiteema. „Igal juhul võetakse see teise käega tagasi astmelise tulumaksu näol ja mitte kusagil ei ole elujõuline olnud selline süsteem, kus on proportsionaalne tulumaks ja siis sotsiaalmaks ka piiritletud kõrge palga pealt,“ ütles Ligi ja lisas, et eelarvele on see hävitav ning majanduslikule struktuurile mitte kuidagi mõõdetavalt kaslik.