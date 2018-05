Rail Baltic sai projekteerimisjuhised

Eesti, Läti ja Leedu transpordivaldkonna eest vastutavad ministeeriumid kinnitasid Rail Balticu projekteerimisjuhised, mis fikseerivad muu hulgas ka kiiruseparameetrid: reisirongide maksimumiks 249 km/h ning kaubarongidele 120 km/h.

Erandid on lubatud vaid põhjendatud juhtudel.

Rail Balticu projekti põhiparameetrid on:

raudteeliini maksimaalne projektkiirus reisirongidele on 249 km/h ning kaubarongidele 120 km/h;

kaubarongide maksimaalseks pikkuseks võib olla 1050 meetrit;

maksimaalne teljekoormus - 25 tonni;

maksimaalne teljekoormus - 25 tonni; Rail Balticu taristul ei saa olema samatasandilisi ristumiskohti (ehk nn raudteeülesõidukohti) ei maanteede ega 1520/1524 mm raudteede rööbasteedega, välja arvatud olukordades, kus ei ole võimalik kasutada muid lahendusi;

ligipääs hooldustöödeks ning hädaabiteenusteks põhiliinil peab olema tagatud iga kahe või kolme kilomeetri tagant ja lisaks konkreetsetes piirkondades;

raudtee pealisehitis saab olema ballastalusel paiknev rööbastee;

raudtee elektrifitseerimisel kasutatakse 2x25kV süsteemi;

raudtee elektrifitseerimisel kasutatakse 2x25kV süsteemi; liiklushaldus - kasutatakse kõige uuema põlvkonna Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi.

Projekteerimisjuhised koostas Prantsuse konsultatsiooni- ja tehnoloogiaettevõte SYSTRA S.A, kes on võitnud Rail Balticu projekteerimisjuhiste hanke. RB RAIL AS on kolme Balti riigi ühisettevõte, mis asutati 2014. aastal ning selle võrdsed aktsionärid on SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Lätis, UAB Rail Baltica Statyba Leedus ja OÜ Rail Baltic Estonia Eestis. Rail Baltic näeb ette taristu ehitamise kiirraudteeliinile, mis viib Tallinnast Leedu-Poola piirini.