Riigil on reservis üle 400 miljoni euro

Märtsi lõpul oli stabiliseerimisreservi varade maht turuväärtuses 411,7 miljonit eurot, reservi maht kasvas aastaga 6,2 miljonit eurot, teatas rahandusministeerium.

Valitsus sai tänasel istungil ülevaate stabiliseerimisreservi varadest. Reservi vahenditest ligikaudu kaks kolmandikku (66,6 protsenti) on paigutatud väga madala krediidiriskiga riikide valitsuste võlakirjadesse ja ülejäänud 33,4 protsenti pankade võlakirjadesse ja hoiustesse.

Suurima osakaalu paigutustest moodustavad hoiused ja kontojääk Soome päritolu panga OP Yrityspankki Eesti filiaalis (17,7 protsenti reservi mahust), Belgia valitsuse võlakirjad (17,5 protsenti) ja Prantsusmaa valitsuse võlakirjad (16,3 protsenti). Reservi mahust moodustavad võlakirjad 82,3 protsenti ning hoiused ja kontojääk 17,7 protsenti.

Ministeerium selgitab, et stabiliseerimisreservi vara paigutamise eesmärk on eelkõige säilitada vara väärtust, mistõttu ei paigutata stabiliseerimisreservi vahendeid riskantsetesse varadesse. Teiseks peab reservi olema võimalik vajaduse korral kiiresti kasutusele võtta. Tulu teenimine on reservi vara paigutamise eesmärkidest alles kolmandal kohal.