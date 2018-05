Soomlased hakkasid autosid ostma

Soomes on autoturg märkimisväärselt elavnenud võrreldes aasta varasemaga, vahendas Yle.

Aprillis registreeriti üle 11 000 uue eraomandisse läinud auto, mida on peaaegu viiendiku võrra enam kui eelmise aasta aprillis.

Aasta algusest on kasvanud ka nn vanarauaks toodavate sõidukute hulk, mis on tõenäoliselt ka üks suurenenud müügi põhjusi. Vana auto äratoomist ja selle arvestamist uue sõiduki sissemaksuna on aasta algusest kasutatud 4000 korral.